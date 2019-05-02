Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Şampiyonu Millî Atlet Ramil Guliyev çalışmalarına devam ediyor. Diamond Lig, Dünya Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatlarına Gloria Sports Arena’da hazırlanan şampiyon atlet “İlk yarışta Doha’daki Daimond Lig’de yarışacağız. 200 metreyle sezona başlayacağız. İnşallah bu sezon geçen sezondan daha iyi olur. Bu sezon bizim dünya şampiyonamız var. Aynı 2017’nin devamı olacak. Çok güzel çalışmalar oldu. Sakatlık, hastalık olmazsa güzel bir derece ile bu yarışta yarışacağız. Sezon içerisinde rekor için deneyeceğiz. 200 metre rekoruna ulaşmaya çalışacağız. Çünkü teklerde daha güzel derece koşulabilir. Dünya Şampiyonası’nda da sadece yer için koşulur. Sezon içerisinde birkaç tane yarışımız var ortalama 15-17 yarış koşmayı planlıyoruz. İnşallah bu sene yakalarız dereceyi” ifadelerini kullandı.

> En büyük hedef Tokyo

Dünya Şampiyonası’nda madalya alacaklarına inandığını belirten Guliyev “Genç sporcular geldi, iyi derecelerle koşuyorlar. Sezon yeni başladı ama 10 saniyenin altını gören var. 20 saniyenin altını görenler de var. Bu sene nasıl olacağına bakacağız. Her şey bize bağlı. Usain Bolt da yok yapılacak her şey yapılabilir” dedi. En önemli hedeflerinin olimpiyatlar olduğunun altını çizen millî sporcu, “2020 Tokyo inşallah iyi geçer. Asya’da dereceler benim genelde iyi çıkıyor. İnşallah orada güzel dereceler koşulur. Bu sene Dünya Şampiyonası biraz zor olacak çünkü çok geç yapıldı. Ekim ayındaki Dünya Şampiyonası sıcak bir ülkede yapılacak. Derece için biraz zor oluyor ama herkes aynı şartlarda koştuğu için sadece birinci gelmek önemli” diye konuştu.