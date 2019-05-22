Sıkıntılı bir süreçte görev aldığı Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçiren Teknik Direktör Ünal Karaman ile yönetim kurulu arasında yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Uzun süreden beri bordo-mavili kulüpte geleceği tartışma konusu olan Ünal Karaman ile bordo-mavili kulüp yeni bir sözleşme imzalayacak. Bugün başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelen Karaman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisileri'nde gerçekleştirilen görüşmede kendisine sunulan teklifi kabul ederek, anlaşmaya vardı. Karaman'ın iki yıllık anlaşma yaptığı belirtildi.
Trabzonspor, Ünal Karaman ile devam edecek
22.05.2019 - 14:36 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 14:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Yönetim Kurulu, teknik direktör Ünal Karaman ile yola devam etme kararı aldı. Bordo-mavili kulübün önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adam ile yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzonspor,Ünal Karaman,
626404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/626404.aspx
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