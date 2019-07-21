Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulu, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak. Genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Temmuz Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek. Başkent kulübünün genel kurulu öncesi Murat Ağcabağ, başkanlık için adaylığını açıklamıştı.
MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul
21.07.2019 - 09:57 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak.
Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulu, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak. Genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Temmuz Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek. Başkent kulübünün genel kurulu öncesi Murat Ağcabağ, başkanlık için adaylığını açıklamıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Ankaragücü,olağanüstü genel kurul,Başkent,seçim,kongre,
638504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/638504.aspx
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PTT 1. Lig
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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4
Beşiktaş
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Denizlispor
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Fenerbahçe
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7
Galatasaray
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Gazişehir Gaziantep
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9
Gençlerbirliği
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Göztepe
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11
Kasımpaşa
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12
Kayserispor
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0
13
Konyaspor
0
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14
Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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16
Trabzonspor
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17
Malatyaspor
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Başakşehir
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1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
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A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
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0
2
Adanaspor
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0
3
Akhisar Bld.Spor
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0
0
4
Altay
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0
0
0
5
Altınordu
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6
Erzurum BB
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7
Balıkesirspor
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8
Boluspor
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9
Bursaspor
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10
Eskişehirspor
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11
Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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13
Hatayspor
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Keçiörengücü
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Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
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