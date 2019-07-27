Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Martin Skrtel’in takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Fenerbahçe’de savunma bekleyişi son buluyor. Sarı-lacivertli takımın iki sezon önce Sevilla’ya sattığı Simon Kjaer’in transferinde son aşamaya gelindi. Geçelim detaylarına... Stopere 25 milyon avroluk bonservis bedeliyle 20 yaşındaki Jules Kounde’yi transfer eden Sevilla, yıllık maliyeti vergilerle beraber yaklaşık 8,5 milyon avroyu bulan ve takımın en yüksek maaş alan oyuncusu olan Kjaer’i elden çıkarmakta kararlıydı. Ve Fenerbahçe devreye girdi. Taraflar satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda el sıkıştı.

YANAL'IN PLANI BELLİ

Sevilla ile yapılan görüşmeye göre sarı-lacivertliler, Kjaer için kiralama bedeli ödemeyecek. Ancak oyuncunun 4 milyon avroluk maaşını karşılayacak. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe’de belli bir maç sayısına ulaşması halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve sarı-lacivertli takım önümüzdeki sezon oyuncuyu bonservisiyle beraber kadrosuna katacak. Teknik direktör Ersun Yanal, transfer gerçekleşirse savunma hattını Serdar Aziz ve Siman Kjaer’den oluşturacak. Kampa bugün katılması beklenen ve kulüp aranan Diego Reyes için de gelen teklifler değerlendirilecek. Sadık Çiftpınar ise yedek kuvvet olacak.

ÖN LİBERO ARAYIŞI...

Ön libero arayışları devam eden Fenerbahçe’de gündeme gelen son isim Everton’dan Morgan Schneiderlin oldu. Comolli’nin İngiliz kulübünün yetkilileriyle bedelsiz kiralama konusunda anlaştığı iddia edilirken, Ersun Yanal’ın onay vermesi halinde transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

DÖNMESİ ZOR

Fenerbahçe’nin eski 10 numarası Diego Ribas’ın ayağı kırıldı. Takımı Flamengo’nun Emelec ile oynadığı Libertadores Kupası karşılaşmasında sakatlanan ve ayağının kırıldığı ifade edilen 34 yaşındaki oyuncunun bu sakatlığın ardından futbola dönmesi zor görünüyor.

YENİ TRANSFER PARLIYOR

Fenerbahçe’nin Hertha Berlin ile oynadığı karşılaşmada ağları havalandırarak sarı-lacivertli takımdaki ilk golünü atan genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh performansıyla taraftarları sevindirdi. Genç oyuncunun istekli ve arzulu futbolu, “Yeni bir yıldız doğuyor” yorumlarını beraberinde getirdi.