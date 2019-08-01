Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’ın taraftarları heyecanlandıran yeni transferi Emre Mor dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinin karşıladığı futbolcu ayağının tozuyla yaptığı açıklamalarla G.Saray’ı ne kadar istediğini ifade etti. “Galatasaray büyük bir kulüp. Uzun süredir bekliyordum, sonunda geldiğim için mutluyum” diyen Mor, “Fatih Terim ile güçlü bir ilişkimiz var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. Büyük bir teknik direktör. Antrenmanlara çıkacağım, ardından tek tek maçlara odaklanacağız. Sonrasında eminim başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

Taraftar gitmedi

Sarı-kırmızılı kulüp 1997 doğumlu futbolcuyu Celta Vigo’dan bir seneliğine kiraladı. Satın alma opsiyonu 6 milyon avro olarak belirlendi. Emre bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımına imza atacak. Futbolcunun transferi sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi. Sosyal medya kullanıcıları birbirinden ilginç mesajlar atarken, haşarılıkları ile bilinen Mor’u karşılamak için taraftarların havalimanına gitmemesi, oyuncunun takımın ciddiyetine uyması açısından şimdiden verilen bir mesaj olarak yorumlandı.

Diagne nihayet yolcu

G.Saray Mbaye Diagne’yi nihayet satıyor. Senegalli golcü yaklaşık 10 talibinden er-Rayyan Kulübü’nü seçti. Sarı-kırmızılı kulübü de yaklaşık 15 milyon avroluk teklifle ikna eden Katarlılar, Diagne’yi kaptı. İstanbul’daki evini toplatan gol kralının Doha’daki yeri de ayrıldı. Ocak ayında Kasımpaşa’dan 10 milyon avroya transfer edilen Diagne, 22. şampiyonlukta katkı da sağlayarak 5 milyon avro kârla satıldı.

Onyekuru olmadı

G.Saray’ın, Everton’dan yeniden kiralamak için çok çaba harcadığı Henry Onyekuru, Monaco’ya transfer oluyor. L’Equipe gazetesinin haberine göre geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray’da geçiren Nijeryalı futbolcu, Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa’ya gitti.

ALBAYRAK AĞIRLADI

G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türkiye’de bulunan Filistin’in Zeytindağı ve Beyt Hanina takımı oyuncularıyla Yenibosna’daki ofisinde yemekte bir araya geldi. Albayrak “Bir haftadır Sakarya Üniversitesinde idman ve maç yaptılar. İnşallah önümüzdeki yıllarda Galatasaray ile de maç yaparlar. Onları çok seviyoruz, bütün dünyanın onları sevmesini diliyoruz” dedi.

TRANSFERDE YARDIMCI OLDU

Galatasaray’da yılın transferine Türk Hava Yolları büyük destek verdi. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları geçen sezon Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nde de sponsor olan Türkiye Hava Yolları ile Falcao transferi için anlaşma yaptı. Türkiye’nin en büyük markalarından olan THY, yıldız oyuncunun kadroya katılmasında sarı-kırmızılıların elini çok ama çok rahatlattı.