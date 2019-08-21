Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daniel Sturridge’te mutlu son... Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan, sıkı pazarlık yaptığı İngiliz forvetin işini bitirdi. Önce ailesi geldi ardından kendisi... Son olarak Liverpool forması giyen ve bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki forvet oyuncusu ile transferin son detayları konuşuldu. Görüşmeleri bizzat gerçekleştiren başkan Ahmet Ağaoğlu “Sturridge ile her konuyu konuştuk. Görüşmeler harika geçti. Anlaşma konusunda büyük bir mesafe aldık. Umarım en kısa sürede kesin anlaşmayı yapacağız” ifadesini kullandı.

Forvet zenginliği

Transferin bugün resmiyete kavuşması ve KAP bildiriminin gelmesi beklenirken anlaşmanın üç yıllık olduğu öğrenildi. Sturridge, bonuslarla birlikte senelik 2,5 milyon avro civarında bir ücret alacak. Rodallega’nın ayrılığının ardından forvet bölgesine Sorloth takviyesi yapan ve kısa sürede yüksek verim alan Karadeniz ekibinin bu bölgedeki alternatifleri de arttı. Kadrosunda Ekuban da bulunan bordo-mavililerde Ünal Karaman, üç isim arasında tercih yapmak durumunda kalacak.

İlk defa Yunan

Trabzonspor, Avrupa tarihinde bir ilki yaşayacak. Bugüne kadar Avrupa sahnesinde 30 farklı ülkenin takımlarıyla karşılaşan bordo-mavililer, tarihinde de ilk defa bu platformda bir Yunan ekibiyle oynayacak.