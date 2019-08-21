Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Sezona farklı Sivasspor yenilgisiyle başlayınca acilen transfer için harekete geçen Beşiktaş'ta Fikret Orman yurt dışında görüşmelerini sürdüyor. Başkan dün İngiltere'de önce Southampton’ın yetkilileriyle Mohamed Elyounoussi için görüştü. Ancak Southampton, İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ve Genoa’nın da Fas asıllı Norveçli oyuncuyu istediğini öne sürerek kiralama teklifini kabul etmedi. Orman’ın listesinde bulunan bir diğer aday olan ve 6 milyon avro teklif ettiği Steve Mounie için kulübü Huddersfield 10 milyon avro isteyince bu transfer de çıkmaza girdi.

Bir çizgi uzmanı

Bu gelişmelerin ardından Orman, Tottenham forması giyen Georges-Kevin N'Koudou için girişimlerini artırdı. Kulüp ve N'Koudou ile her konuda anlaşan Orman’ın bugün Abdullah Avcı ve yönetici arkadaşlarıyla görüştükten sonra, futbolcunun transferini bitireceği bildirildi. Kariyerine Nantes altyapısında başlayan Fransız kanat oyuncusu, Marsilya'da gösterdiği etkili performansla 2016 yılında 11 milyon avro bonservis bedeliyle Tottenham'a transfer olmuştu. Burnley ve Monaco formalarını da terleten 24 yaşındaki futbolcu, her iki çizgide de yapabiliyor.

Mirin veda etti

Beşiktaş, Isimat-Mirin’in Toulouse kulübü için sağlık kontrolünden geçmek için Fransa’ya gittiğini açıkladı. 27 yaşındaki stoperin 1 yıllığına kiralanacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV’den transfer edilen Mirin, siyah-beyazlı formayla ligde 14 maçta görev almıştı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Beşiktaş'ta son bir haftadır Aras Özbiliz ile görüşmeler yapan Ali Naibi, Fikret Orman’ın onayıyla anlaşmaya vardı ve oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Yapılan anlaşmaya göre, Beşiktaş Aras Özbiliz’e 4 eşit taksitte toplam 2 milyon 250 bin avro ödeyecek. Aras Beşiktaş formasını yabancı statüsünde giyiyordu.