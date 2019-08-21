Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray bir dünya yıldızına kavuşuyor. Yaklaşık bir aydır Falcao ile uyuyup Falcao ile uyanan sarı-kırmızılıların muradına ermesine artık sayılı saatler kaldı. Dün Galatasaraylılar için çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Futbol takımı içerisinde çok önemli bir misyonu olan idari menajer yardımcısı ve takım tercümanı Mert Çetin, sosyal medyadan Falcao tarafından takibe alındı. Bugüne kadar başta Sneijder olmak üzere Galatasaray’a gelen birçok dünya yıldızıyla yakın dostluk kurup; futbolculara takıma alışma süreçlerinde, günlük hayatta çok yardımcı olan dolayısıyla performanslarında da önemli rol oynayan Mert Çetin, şimdi de Radamel Falcao’ya mihmandarlık yapacak.

Yarına kadar gelebilir

Sarı-kırmızılıların planlamasına göre Radamel Falcao’nun en geç yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Ki Teknik Direktör Fatih Terim’in pazar günü Türk Telekom Stadı’nda Konyaspor ile yapılacak maçla ilgili planında Falcao da opsiyonlar arasında. Ünlü forvet cumaya kadar İstanbul’da olursa işlemleri kısa sürede halledilecek ve pazar günü maç kadrosuna alınacak. Maçın gidişatına göre de oyuna dahil olacak. Tıpkı Drogba olayında olduğu gibi... Hatırlanacağı gibi ünlü forvet gelir gelmez Akhisar deplasmanındaki maça yedek başlamış ve sonradan oyuna girip galibiyeti getirmişti.

Yeni Aslan Nzonzi hazır

Galatasaray’ın yeni ön liberosu Steven Nzonzi forma rekabetine de hazır, göreve de... Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki Fransız, forma giyeceği günü iple çektiğini söylüyor... Nzonzi’nin Konya’ya karşı 11’de olması bekleniyor.

Konyaspor mesaisi

Sezona Denizli mağlubiyetiyle başlayan ve ikinci hafta evinde Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına devam etti. İki gruba ayrılan oyuncular altıya altı dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynadı. Emre Taşdemir, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Belhanda’ya teklif var

Galatasaray, ilk etapta Diagne’yi satmayı planlarken takımın 10 numaralı yıldızı Younes Belhanda’ya teklif geldi. İsmi hâlâ açıklanmayan ancak iki Arap ve bir de Avrupa kulübünün Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak için 10 milyon avronun üzerinde bir rakamla sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı öğrenildi. FFP sıkıntısı ile karşı karşıya kalmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, şimdi Fatih Terim’in vereceği kararı bekliyor. Faslı oyuncu geçen yıl gelen tekliflere evet dese de sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, transfere onay vermemiş ve takımda kalmıştı.

CORDOBA YORUMU: Falcao çok başarılı olur

Türkiye’de bir dönem Beşiktaş ve Antalyaspor takımlarının formasını giyen eski Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba, Fox Sports’ta katıldığı programda Falcao’nun Galatasaray’a transferi hakkında konuştu. Falcao’nun Türkiye’de başarılı olacağına inandığını söyleyen Oscar Cordoba, “Falcao çok kaliteli bir futbolcu. Galatasaray, Türkiye’nin en önemli kulüplerinden biri. Önemli bir taraftar desteği var ve Falcao da bu ortamda bana göre başarılı olacaktır” dedi.

TAKIMA KATILDILAR

Hazırlık kampında sakatlanan Şener Özbayraklı ile Fiorentina maçı dönüşü ameliyat olan Feghouli’nin takım ile çalışmalara başlaması teknik ekibi sevindirdi. İki oyuncu form tutmaları halinde önümüzdeki hafta Terim görev verirse süre alabilecek.

KİRALIK GÖNDERİLDİ

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Galatasaraylı Ozornwafor’u kadrosuna kattı. Anadolu temsilcisi Nijeryalı stoperi bir yıllığına kiraladı. Teknik direktör Fatih Terim’in genç oyuncunun tecrübe kazanmasını için kiralanmasına onay verdiği öğrenildi.