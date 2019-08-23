Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Daha sonra futbolcular şut çalışması gerçekleşti.
Belinde ağrıları olan Younes Belhanda antrenmanda yer almazken, tedavisine devam edilen Emre Taşdemir ise salonda çalıştı.
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Galatasaray Belhanda'dan yoksun çalıştı
23.08.2019 - 11:59 | Son Güncelleme: 23.08.2019 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Daha sonra futbolcular şut çalışması gerçekleşti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,Belhanda,çalıştı,
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Kayserispor
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1
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1
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1
2
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2
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1
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Adana Demirspor
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Osmanlıspor
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