Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray transferde artıya geçemezse Şampiyonlar Ligi'nde Luyindama'ya lisans çıkaramayacak. Savunma bölgesinde çok alternatifi bulunmayan sarı-kırmızılılar bunu düşünerek değişik alternatifleri göz önünde bulunduruyor.

DIAGNE GİTMİYOR

Mbaye Diagne için istenen teklifin bir türlü gelmemesi, oyuncunun da gitmeye istekli olmaması sebebiyle yönetim farklı bir formülü devreye sokmaya hazırlanıyor.

Mbaye Diagne’yi satmaya uğraşan ancak başarılı olamayan Galatasaray Younes Belhanda seçeneğinin masaya yatırdı.

Transferde eksi bakiyeden kurtulmak ve yeni alınacak oyunculara yer açmak için Diagne’yi göndermek isteyen ancak Senegalli forveti ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar’ın kapısının Faslı yıldız için Al Nassr ve Al Ahli tarafından çalındığı ileri sürüldü.

İki Suudi kulübünün Belhanda için 13 milyon euro civarında bir parayı gözden çıkardığı dile getirildi.

Al Nassr ve Al Ahli’nin Galatasaray’da ortaya koyduğu performansla zaman zaman eleştirilen Belhanda’ya da yıllık 4 ile 5 milyon euro civarında bir rakam önerdiği belirtiliyor. Transfer konusunda son kararı Teknik Direktör Fatih Terim verecek.

Sarı-kırmızılılar nakit ihtiyacını Belhanda'yı satıp, kiralama formülüyle bir oyuncuyu renklerine katarak telafi edebilir.