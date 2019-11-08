Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 11. haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. 20.30'da başlayan ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcıları Serkan Olguncan ve Serkan Çimen. Maçta dördüncü hakem Kutluhan Bilgiç, VAR hakemi Serkan Tokat, AVAR hakemi ise İbrahim Çağlar Uyarcan. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe 2 -1 Kasımpaşa

Devre Arası Kadıköy'de ilk yarı sona erdi. Pozisyon 45' Karşılaşmanın ilk yarısına 7 dakikalık uzatma ilave edildi. Sarı Kart 45' Kasımpaşa'da Aytaç sarı kart gördü.Sarı Kart - Aytac Kara İkinci Sarı 44' Kasımpaşa'da Karim Hafez üst üste 2 sarı kart görerek oyun dışı kaldı.İkinci Sarı - Karim Hafez Ev Sahibi Golü 44' Vedat Muriqi yine penaltıda topun başına geldi! Muriqi topu ters köşeye yolladı ve Fenerbahçe 2-1 öne geçti!Gol - Vedat Muriqi 43' Sadiku elle müdahaleden dolayı sarı kart gördü.Sarı Kart - Loret Sadiku Pozisyon 43' Fenerbahçe penaltı kazandı! Gustavo'nun kafa vuruşunda top savunmadaki Sadiku'nun koluna çarptı. 37' Kasımpaşa Khalili'nin golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı! Sol kanatta hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın içeri çevirdiği topu, penaltı noktası üzerindeki Khalili ağlara yolladı ve Kadıköy'de eşitliği sağladı.Gol - Abdul Khalili Pozisyon 34' Bu kez Kasımpaşa gole yaklaştı! Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Koita'nın yerden sert vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi. Pozisyon 31' Fenerbahçe'de Victor Moses ceza alanı içine etkili bir orta yaptı. Son anda savunmada Ben Youssef araya girdi ve tehlikeyi önledi. Pozisyon 21' Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sol çizgiden kaleye sokuldu. Ceza alanı içine giren Ozan'a pasını vermek istedi. Son anda Kasımpaşa savunması araya girerek topu uzaklaştırdı. Pozisyon 17' Fenerbahçe 2. gole çok yaklaştı. Vedat Muriqi kornerden gelen topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direği sıyırarak auta çıktı. Pozisyon 14' Fenerbahçe atağında Hasan Ali sol kanattan ceza alanı içine ortasını yaptı. Savunmadan seken top Rodrigues'in önünde kaldı. Rodrigues kaleyi karşıdan gören pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Fatih hata yapmadı.

Ev Sahibi Golü 6' Vedat Muriqi penaltıdan topu ağlara gönderdi! Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kaleci Fatih köşeyi tahmin etti ancak topa dokunamadı.Gol - Vedat Muriqi

Penaltı 5' Fenerbahçe'de Ozan Tufan yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

Sarı Kart 3' Fenerbahçe Victor Moses maçın ilk sarı kartını gördü.Sarı Kart - Victor Moses

Maç Başladı 1' Karşılaşmaya ev sahibi Fenerbahçe başladı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Tolga, Moses, Rodrigues, Muriqi.

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Youssef, Fernandes, Hafez, Aytaç, Khalili, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koita