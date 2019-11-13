Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Yıllardır hemen her futbol ortamında konuşulur “Anadolu takımları neden şampiyonluk yarışında olmaz” diye... Trabzonspor’un 1975-1984 yılları arasındaki altı şampiyonluğu ve Bursaspor’un 2010’daki kupayı kaldırması dışında Süper Lig’de şampiyonluklar İstanbul kulüpleri arasında paylaşılırken şampiyonluk yarışları da ağırlıklı olarak bu ekipler arasında geçti. İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya gibi ülkelerde “büyük” kulüpler dışındakilerin de şampiyon olma durumu son yıllarda ortadan kalkmış durumda. Artık Avrupa’nın büyük liglerinde ekonomik gücü elinde bulunduran büyük kulüpler şampiyonluklara ambargo koymuş durumdayken Türkiye’de ise bu durumun tersi yaşanacağa benziyor. Süper Lig’de 11 hafta geride kalırken Sivaspor lider durumda. Alanyaspor ve Yeni Malatya da zirveyi zorluyor.

STRATEJİLERİ DAHA SAĞLAM

Bu durum tesadüfen ortaya çıkmış değil. Üç büyük kulübün yıllardır kontrolsüz bir şekilde transferler yapması, milyon avroların çöpe atılması, futbolcularla mahkemelik olunması ve UEFA’dan gelen cezalar üç büyüklerle Anadolu ekiplerinin arasındaki makası daralttı. İstanbul takımları avronun fırladığı bu dönemde üç dört futbolcu için çok yüksek bedeller ödüyor ve üç dört yıllık imzalar atılıyor. Oyuncudan verim alınamayınca, ödemeler gecikince de kulüp kendisini UEFA’nın kapısında buluyor. Anadolu takımları ise daha çok kiralama formülüyle transfer yapıyor. Yıldız oyuncuların satışlarından da yüksek gelir elde ediyor. Sadece ilk 7’de yer alan Sivasspor, Alanyaspor ve Yeni Malatya değil, ligdeki diğer Anadolu ekipleri de artık eskisi gibi kolay lokma olmadığını gösteriyor.

GERÇEK MAĞDURLAR

Eskiden Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlarda üç büyüklerin galibiyet dışında bir skor büyük bir sürpriz olarak değerlendirilirdi. Ama artık galibiyeti olmayan sonuncu Kayserispor ile ligin en çok gol yiyen takımı Antalyaspor bile “Bu sezon süper” denilen F.Bahçe’yi yenebiliyor. Göztepe de evinde maç kaybetmeyen ve ligin en iyi futbol oynayan takımı olarak gösterilen Trabzonspor’u deplasmanda mağlup edebiliyor. Anadolu ekipleri, kumpas, organizasyon, örgüt gibi paranoyaların tamamen uzağında, hem de en çok mağdur olan tarafta yer almalarına rağmen sadece işleri olan futbola odaklanarak sezonun baş aktörleri olarak ligin zirvesinde yer alıyor.

PARAYLA SAADET OLMAZ!

Süper Ligi domine eden Anadolu takımları ‘parayla saadet olmaz’ sözünü âdeta yeniden ispatlıyor. Üç büyük İstanbul takımının onda biri fiyatına kadro oluşturan Sivasspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra Anadolu’nun gururu olmak için kıyasıya yarışıyor.

RAKAMLARLA EKOLİG

∂ Son 2 sezonda toplam 8,1 milyon kişi statlarda Süper Lig maçlarını seyretti.

∂ 2017-2018 sezonunda 12 bin 821 olan seyirci ortalaması, 2018-2019 sezonunda 14 bin bandına ulaştı.

∂ 36 bin 93 seyirci ortalaması ile ligin seyirci şampiyonu Galatasaray oldu.

∂ Anadolu kulüplerinde seyirci ortalamasını en fazla artıran Konyaspor oldu.

∂ Süper Lig takımları içerisinde en fazla maç biletini Trabzonspor sattı.

∂ Süper Lig’in ortalama bilet fiyatı: 66,74 TL. Dört büyüklerin bilet fiyat ortalaması 148,50 TL olarak kayıtlara geçerken, 4 büyükler dışındaki takımların bilet fiyat ortalaması 31,66 TL oldu.

∂ Süper Lig’in 2017-2018 sezonunda 69,85 TL olan ortalama bilet fiyatı, 2018-2019 sezonunda 66,74’ye düştü.

∂ Futbolseverlerin yüzde 22’si stadyumlara Passo Mobil’le giriş yaptı. En fazla cep telefonlarını kullanarak giriş yapanlar, Fenerbahçeli taraftarlar oldu.

∂ En fazla seyirciye ev sahipliği yapan stadyum Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadyumu (864.997) oldu.

∂ 2017-2018 sezonu sonunda 3,9 milyon olan Passolig Kart sayısı, 2018-2019 sezonu bitimiyle 4,6 milyona ulaştı.

∂ Sezon boyunca Passolig Kart adedini en çok artıran kulüp yüzde 27’lik artışla Galatasaray olurken, Anadolu kulüpleri içerisinde en fazla yükseliş yüzde 22 ile Malatyaspor’da yaşandı.

∂ Ticari gelirlerde en fazla kazanan takım, 317,8 milyon TL ile F.Bahçe oldu.

∂ En fazla yayın geliri (Ziraat Türkiye Kupası gelirleri de dâhil) 231 milyon TL ile lig şampiyonu Galatasaray’ın oldu.