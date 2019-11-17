Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 elemeleri kapsamı grup maçlarında fırtına gibi esen A Milli Takım'ımız son oynadığı İzlanda maçı sonrası EURO 2020'ye katılmayı garantilemişti. Bu akşam ise ay-yıldızlılar Andorra ile karşı karşıya geliyor. Andorra Türkiye maçı bu akşam saat 22.45'te La Vella Ulusal Stadı'nda başladı. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor

Andorra 0 - 2 Türkiye

37' Fransa, Arnavutluk karşısında skoru 2-0'a getirdi. Liderlik şansımız oldukça azaldı Pozisyon 35' Cristian Martinez'in kullandığı frikikte top üstten auta gitti. Pozisyon 31' Rebes'in ceza alanına gönderdiği top Uğurcan'a kadar geldi. Pozisyon 27' Sağdan sıfıra inen Ahmed'in ortasında Hakan'a gelen topu Martinez uzaklaştırdı Deplasman Golü 21' GOOOOL! Enes Ünal penaltıyı gole çeviriyorGol - Enes Ünal

20' Liderlik için çekiştiğimiz Fransa, Arnavutluk deplasmanında 1-0 önde.

Pozisyon 19' Ömer Bayram'ın sol çaprazdan sert şutunda kaleciden seken topu Enes takip ederek ağlara gönderdi.

Deplasman Golü 18' GOOOL! Enes Ünal attı! Öne geçiyoruz...Gol - Enes Ünal

Pozisyon 15' Tehlikeli noktadan frikik kullandık. Hakan'ın vuruşunda top barajdan döndü.

Pozisyon 13' Ozan'ın uzun pasında ceza alanında topla buluşan Enes Ünal'ın sol ayağıyla vuruşunda top auta gitti.

Pozisyon 10' Vales'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ozan Kabak ön direkte karşıladı topu.

Pozisyon 6' Uğurcan'ın uzun pasında Enes kafayla indirdi, Ahmed topla buluşacakken CerVos pozisyonunu bozdu.

Pozisyon 3' Milli Takımımız'da Yusuf Yazıcı kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Stadyumun zemini suni. Oyuncularımız dikkatli olmalı.

Pozisyon 2' Grubumuzda oynanan diğer maçta liderlik mücadelesi verdiğimiz Fransa, deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşıyor. Fransa'nın puan kaybetmesi halinde Andorra'yı yenersek grubu lider tamamlayacağız.

1' Maç başladı! Başarılar Milli Takım

İŞTE İLK 11'LER

Andorra: Gomes, Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

Türkiye: Uğurcan, Merih, Ozan Kabak, Ömer, Nazım, Kaan, Ozan Tufan, Hakan, Yusuf, Ahmed Kutucu, Enes