Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, yaklaşık bir yıldır uzak kaldığı yeşil sahalara İngiltere ekibi Tottenham ile dönüyor. Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Londra temsilcisinin yeni teknik direktörü olan Mourinho, böylece Premier Lig’de Chelsea ve Manchester United’ın ardından üç farklı takımla görev yapmış olacak. Yeni takımıyla 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlayan Mourinho, 2000’de başladığı 19 senelik teknik adamlık kariyerinde 25 kupa kazanma başarısı gösterdi.



> Sekizinci kulübü

Portekiz’de Porto, Benfica, Uniao de Leiria, İtalya’da Inter, İspanya’da Real Madrid, İngiltere’de Chelsea ve Manchester United’da görev yapan Mourinho, son kupasını Manchester United’ın başında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuyla kazandı. Geçen sezon Premier Lig’de üçüncü olan ve Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Tottenham, bu sezon geride kalan 12 hafta sonunda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.



Bir SENE sonra

Yaklaşık bir senedir takım çalıştırmayan ve gözlerden uzak kalan Jose Mourinho, yeni kulübü Tottenham formasıyla pozunu verdi.