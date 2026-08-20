Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşlı anne ile kızı aynı evde farklı odalarda ölü bulundu. Polis, anne kızın ölümü üzerine inceleme başlattı.

Bugün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, yakınlarının uzun süredir haber alamadığı ve 80’li yaşlarda olduğu tahmin edilen Nilgün Harputlugil ile aynı evde yaşayan 60’lı yaşlardaki kızı Ayten Harputlugil için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi.

FARKLI ODALARDA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından polis ekipleri yaşlı anne ile kızını farklı odalarda hareketsiz halde ölü buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ve kızının hayatının kaybettiği belirlendi.

Anne kızın şüpheli ölümü! Eve girenler acı manzarayla karşılaştı

Polis ekiplerinin ölüm nedeni üzerine başlattığı çalışma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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