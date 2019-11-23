Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor maçının 21. dakikasında Zeki Yavru'nun sağ kanattan yaptığı ortada, Burak Çalık'ın kafayla kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

25. dakikada Umar'ın pasıyla topla buluşan Samudio'nun şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada Sasse'nin Yukatel Denizlispor ceza sahası dışından çektiği şutta, savunmaya çarpan top az farkla auta gitti.

47. dakikada Aissati'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Olcay Şahan'ın vuruşunda, top kornere çıktı.

59. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, top auta çıktı.

72. dakikada Sasse'nin kullandığı serbest vuruşta, Lopes'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti. VAR uyarısıyla pozisyonu kenara gelerek izleyen Halil Umut Meler, penaltı kararını iptal etti.

86. dakikada Yukatel Denizlispor, 1-0 öne geçti. Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Estupinan'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

88. dakikada Barrow sağ kanattan çizgiye indirdiği topu yerden ortalarken Talbi kayarak meşin yuvarlağı engellemeye çalıştı. Kalede oluşan karambolde Talbi'nin topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle Yukatel Denizlisporlu futbolcular hakeme itirazda bulundu. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada penaltı atışını kullanan Murawski, takımının ikinci golünü attı: 2-0.

Karşılaşma 2-0 sona erdi.