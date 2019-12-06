Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’a imza attığı günden beri bordo-mavili kulübe bağlılığını her fırsatta dile getiren teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularının da aynı duygularla hareket etmesini istiyor. Karaman’ın, maç öncesi ve sonrasında yaptığı motivasyon konuşmaları da dikkati çekiyor. Bordo-mavili kulüp, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Altay ile oynanan ve Trabzonspor’un 2-1 kazandığı maç öncesi teknik direktör Ünal Karaman’ın oyuncularına yönelik yaptığı konuşmayı yayımladı. ‘Günaydın Büyük Trabzonspor Taraftarı’ başlıklı videoda Karaman’ın rakibe bakış açısı gözler önüne serildi.

Beğeni yağmuru

Videoda takımın tesislerden ayrılışı ve stadyuma geliş görüntülerinin yanı sıra Karaman’ın maç öncesi yaptığı konuşmadan kısa bir bölüm de yayımladı. Karaman’ın “Ben hiçbir rakibimi küçük görmüyorum. Trabzonspor forması sırtımdayken, bir aidiyet duygum varken, hiçbir rakibe tepeden bakmıyorum. Ben bakmadığım gibi kimsenin bakmasına da müsaade etmem. Bakacağım bir tek şey var; onurlu insanlar gibi hiçbir kategori, hiçbir müsabaka, antrenman fark etmeksizin sorumluluk dâhilinde işin gereğini yapmak. Bizim işimiz bu” sözleri beğeni yağmuruna tutuldu.

Sturridge 75 dakikada bir atıyor

Trabzonspor’un İngiliz golcüsü Daniel Sturridge, kupa maçında da skora katkı yaparak ilginç bir istatistiğe imza attı. Sakatlığı sebebiyle birçok maçta forma giyemeyen İngiliz, oynadığı maçları da boş geçmiyor. Sekiz maça çıkıp 375 dakika süre alan Sturridge, üç gol, iki asistle 75 dakikada bir skora katkı yapmış oldu.