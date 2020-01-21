Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Cimbom’da maç önünün de maç sonunun da değişmeyen gündemi Arda Turan... Galatasaray’da gelenler, gidenler, gidecekler derken yoğun transfer gündeminin bir numarasında o var. Önce teknik direktör Fatih Terim açıklama yaptı, daha sonra Mustafa Cengiz. Sonra ikili birer defa daha konuştu. Cengiz önce “Yok” dedi sonra sert ifadelerini yumuşattı. Bunda Fatih Terim’in açıklamalarının etkisi fazlaydı. Terim son olarak Denizli maçı sonrası “Arda’ya ikinci bir şansın verilmesinden yanayım. Yaptıklarının cezasını çekti, çekmeye de devam ediyor. Ayrılırken ciddi bir maddi kaynak sağlamıştı. Bu camianın bir evladı. Arda’ya bir kapı açılmasından yanayım. Ama bu sadece benim istememle olmaz. Taraftarından camiasına, mevcuttan eskiye herkesin ortak kararı olmadı’’ demişti.

Gözü kulağı telefonda!

Mesaj çok netti. Fatih Terim, Arda Turan’ı tekrar takımda görmek ve onunla yeni bir sayfa açmak istiyor. Arda Turan’ı hem Galatasaray’a hem de Türk futboluna kazandırma taraftarı. Peki ya Arda Turan ve yönetim cephesinde son durum ne? Transfer döneminin bitmesine daha 12 gün gibi uzun bir süre var. İlk başlarda Arda’nın geri dönmesine hiç yanaşmayan Galatasaray yönetimi de yumuşadı. Terim’in yapıcı, ılımlı, birleştirici açıklamaları sonrası iş olumluya döndü. Arda cephesinde ise günler ve hayaller sarı-kırmızı geçiyor. Eski kaptan, tek başına idmanlarını sürdürüyor, kendine takım arayışında değil ve her an Galatasaray’dan gelebilecek telefonu bekliyor.

Arda'ya tam destek

Fatih Terim'in Arda için, "Kararı bütün camia vermeli" sözleri sonrası ultrAslan'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılı taraftar grubu, "Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır. Şayet Arda yeniden Galatasaray forması giyerse destekleyeceğiz" mesajını paylaştı.

HÜCUM EMRİ...

Saracchi’ye özgürlük!

∂ Fatih Terim’in beğendiği kanat özelliğine sahip yeni transfer Marcelo Saracchi... İleri çıkıyor, hücuma zenginlik katıyor ve forvetlere ortalar yapıyor. Uruguaylı oyuncu ligdeki ilk maçında asist yaptı ve teknik direktör Fatih Terim’den tam not aldı. Her ne kadar savunma yönünde biraz geri dönüşte ağır kalsa da tecrübeli teknik adam, yeni öğrencisini beğendi ve hücum anlamında özgürlük tanıdı.