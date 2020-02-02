Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol kanattan Hadadi’nın ortasında ceza sahası içinde Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
14. dakikada sağ kanattan Quaresma’nın ortasında arka direkte Thiam’ın kafa vuruşunu kaleci Korcan çeldi. Dönen topu İlhan ağlara gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarıyla gol geçersiz sayıldı.
28. dakikada Orgill'in ortasında ceza sahası içinde Lobjanidze'nin şutunda top direkten döndü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Lobjanidze'nin şutu direkten döndü.
48. dakikada Orgill’in ceza içinde yerde kaldı. VAR'a giden Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.
50. dakikada topun başına gelen Rodrigues, takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1
58. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı frikik atışında Ricardo Quaresma'nın ceza sahasından çektiği şutu kaleci Korcan kurtardı.
68. dakikada gelişen Ankaragücü atağında İlhan Parlak'ın sol çaprazdan yaptığı sert şut, az farkla dışarı çıktı.