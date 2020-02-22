Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da dün öğle saatlerinde önemli bir toplantı vardı. Özellikle ligin son haftalarına yaklaşılırken Türkiye Futbol Federasyonu ve bazı kulüp başkanları arasında tansiyon yükselmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duruma el attı ve hafta sonu oynanacak derbi maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu kabul etti.



> Futbol şöleni

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin çıkışında Vali Yerlikaya ile başkanlar samimi görüntüler verdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya toplantı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu hafta sonu İstanbul’da futbol şöleni var. Beşiktaş-Trabzonspor, Fenerbahce-Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için sayın başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak” ifadelerini kullandı.



DÜZENLEME...

Etik bir değişiklik

∂ Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Etik Kurulu Talimatı’nın 12. maddesinde değişiklik yaptı. Değişiklikle, futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ile yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildi. Bilindiği gibi son dönemlerde özellikle başkanlık düzeyinde sert göndermeler oluyor bunun da camialara yansımaları tansiyonu yükseltiyordu.