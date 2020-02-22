Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki milli sporcu, Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez Olimpiyat'a gitme hakkı elde eden ilk isim oldu.

Sekiz ay sonra ilk yarışına Mersin'deki Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda çıkan Eşref Apak, 74,29'luk atışla başladığı yarışmada ikinci hakkında 77,27'yi, ardından da 77,46'yı buldu.

Olimpiyat barajı olan 77,50'yi beşinci hakkında 77,56 metre atarak geçen milli sporcu, Olimpiyat vizesini elde etti.

İlk kez 2004 yılında Atina'daki Olimpiyat Oyunları'nda henüz 22 yaşındayken mücadele eden ve Olimpiyat ikincisi olan Eşref Apak, ardından 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda da boy göstermişti.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Mersin’de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda çekiç atmada 77.56m’lik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alma hakkı elde eden Eşref Apak’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mersin’de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda çekiç atmada 77.56m’lik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma hakkı elde eden Eşref Apak’ı kutluyorum. Beşinci kez olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Eşref Apak’a 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.”