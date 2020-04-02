Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun patronu UEFA dün önemli bir zirve gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını sebebiyle duran futbolun geleceği video konferans sistemiyle masaya yatırıldı. Aleksander Ceferin başkanlığındaki toplantıya 55 ülke federasyonlarının temsilcileri katıldı. Tabii ki gündem, şu anda ertelenen ve durumu belirsizliğini koruyan yerel ligler, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve millî maçların durumuydu. Ve şu anda uygulamada olan ve ekonomik yapıyla alakalı Finansal Fair Play geçerli olacak mıydı? İşte tüm bunlara cevap arandı.

> FFP bir sezon askıda

Ve bir kısmına da cevap bulundu. Finansal Fair Play konusunda kulüpleri rahatlatacak karar geldi. Mevcut istisnai koşullar ve bazı özel durumlar sebebiyle 2020-21 sezonu değerlendirmesinde kulüp lisans hükümlerinin askıya alındığı belirtildi. Ancak sonraki sezonlarda kulüpler, FFP’ye bağlı kalacaklar ve uygulama devam edecek. UEFA, haziran ayında oynanacak erkek ve kadınlar için tüm millî takım maçlarını bir sonraki duyuruya kadar erteledi. Bunlar içerisinde Avrupa Şampiyonası Play-Off maçları da vardı

> Ligler Haziran’da başlıyor

Ve gelelim herkesin en çok merak ettiği ve geleceği belirsizliğini koruyan liglerin durumuna. Avrupa’da yerel ligler ne zaman başlayacak. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Portekiz gibi bir çok ülkenin ligleri oynanarak tamamlanacak. UEFA’nın isteği, haziran ayında liglerin başlaması ve 3 Ağustos’a kadar tamamlanması. Eğer öngörülen takvime uygun olarak maçlar oynatılırsa yeni sezonun planlamasında o kadar büyük bir değişim söz konusu olmayacak. Sadece UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ni etkileyecek.

UEFA TAKİPTE...

Salgına göre yol haritası

∂ Futbolu bitiren koronavirüs salgını, UEFA’nın yakın takibinde olacak. Dünya Sağlık Örgütü bilgilendirmeleri ve ülkelerin durumu yakından takip edilecek. Pozitif veya negatif gelişmelere göre, futbol takviminde yeni yol haritaları belirlenecek.

İstanbul 2020 belirsizliği

UEFA’nın zirvesinde cevap çıkması beklenen konu, UEFA ve Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçların ne olacağı ve finallerin durumuydu. Futbolun Avrupa’daki patronu bu konuda maçları ikinci bir karara kadar erteleme kararı verdi ama zaman belirtmedi. Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği yapacak İstanbul’un durumu da belirsizliğini korudu.