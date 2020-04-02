Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, koronavirüs salgını sebebiyle evde geçen günlerini anlattı. Alman basınına konuşan tecrübeli futbolcu, normal günlere dönmenin hayalini kurduğunu söyledi. Evde ailesiyle vakit geçirdiğini ifade eden Kevin-Prince Boateng, “Evde çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Sosyal medya paylaşımlarıyla psikilojik olarak rahatlıyoruz ama normal günlere olan özlem etksini daha çok hissettiriyor. Maç günlerini, sahalarda binlerce taraftar karşısında olmayı, gol atmayı çok özledim” dedi.

> Barça gururu

Türkiye’de mutlu olduğunu ve gelecek sezonda da Beşiktaş’ta forma giyebileceğini belirten 33 yaşındaki oyuncu, “Şu anda net bir şey söyleyebilmek çok zor. Bekleyip göreceğiz” sözlerini kullandı. Kariyerindeki en üzücü ayrılığın Sassuolo’dan ayrılarak Barcelona’ya gitmesi olduğunu söyleyen Ganalı yıldız, “Pozitif ya da negatif bir transfer diyemem. Ancak Barcelona gibi bir kulübe hayır diyemezsin. Futbolu bıraktığımda, ‘Barcelona’da oynadım’ diyeceğim. Bu da bir şeydir” dedi.

RIDVAN YILMAZ:

Beşiktaş hayatım

∂ Beşiktaş’ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, kulüp dergisine konuştu. Yıldız oyuncu “Sergen Yalçın senin hocan olacak, Boateng ile oynayacaksın’ deselerdi inanmazdım. Sergen Hocamdan öğreneceğim çok şey var. Beşiktaş benim hayatım çünkü ailemden çok Beşiktaş ile yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu bekliyor

Son olarak A Millî Takım’da görev alan Mircea Lucescu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Evde oturmanın çok zor olduğunu ve salgından sonra herkesin psikiyatriste gideceğini söyleyen Rumen teknik adam, “Beşiktaş’a gidecek misiniz?” sorusunu, “Haziran ayından sonra göreceğiz” şeklinde cevapladı.