Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesi, uluslararası turnuvaların takvim değişikliği ve sonrasında kafaları meşgul eden tonlarca soru... İşte o sorulardan biri de sezon sonunda mukaveleleri sona erecek olan kiralık futbolcuların durumuydu. Ki bu Galatasaray’ı yakından ilgilendiren konuların başında geliyordu. FIFA, kiralık oyuncuların kontratlarının, liglerin biteceği güne kadar devam edeceğini açıkladı. Yani sözleşme tarihi değil sezonun tamamlanması baz alındı. Ve bu karar sarı-kırmızılılara rahat bir nefes aldırdı. Çünkü sarı-kırmızılıların bu sezon en kritik bölgelerinde forma giyen oyuncuları kiralık isimlerdi.



> Kadro planlaması...

Detaylandıralım... Orta sahanın temelini oluşturan Seri ve Lemina ikilisinin yanı sıra, devre arasında tekrar Galatasaray’a dönen Onyekuru ve Falcao’nun yedeği Andone, Fatih Terim’in kilit oyuncuları arasındaydı. Devre arası kiralanan Saracchi de bu kategorideydi. Ancak Uruguaylı sol bekin bir yıl daha mukavelesinin olması onu riskin dışında tutuyordu. Sıcak gelişme Terim’i sevindirirken gözler yeni sezon planlamasına da çevrildi. Yönetim, Lemina, Seri ve Onyekuru’yu bir yıl daha kadroda tutmak istiyor. Bu konuda da görüşmeler sürüyor.



DIAGNE Dönmek istiyor

Sarı-kırmızılıların sezon başı Club Brugge’e kiraladığı Mbaye Diagne, Galatasaray’ı özlüyor. Belçika’da sıkıntılı günler geçiren Senegalli, önce taraftarlar ile atışmış daha sonra gösterdiği disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Yaklaşık üç aydır futboldan uzak kalan golcü oyuncu yönetime İstanbul’a dönmek istediğini söyledi.



LEMINA’DAN TARAFTARA:

Sizleri çok özledim

∂ Koronavirüs karantinası nedeniyle evden çalışmalarını sürdüren Galatasaraylı oyunculardan, Lemina geçtiğimiz gün futbol oynamayı çok özlediğini söylemişti. Evininalonunda bile maç yaparken görüntüler paylaşan Gabonlu orta saha şimdi de taraftarlara seslenip “Sevgili Galatasaray taraftarları, sizleri çok özledim!” mesajını yolladı.