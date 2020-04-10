Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un genç sağ bek oyuncusu Serkan Asan, koronavirüs salgını yüzünden lige verilen arada futbolu çok özlediğini söyledi. Trabzon’un Düzköy ilçesindeki evinde geçirdiği karantina günlerini anlatan genç yıldız “Tabiatla iç içeyiz. Normalde antrenmanlar olduğu zaman gece 11.00’de uyuyorum. Evde karantinada olduktan sonra bu 01.00 gibi olmaya başladı. Ailemle de vakit geçiriyorum ve erken uyuyamıyoruz. Sabah kalktığımda hep birlikte kahvaltı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

> Günde çift idman

Kondisyonerleri Gökhan Hoca’nın verdiği bireysel çalışma programına uymaya çalıştığını kaydeden Serkan Asan “Günde iki idman yapıyorum. Sabah koşu, akşam ağırlık antrenmanı oluyor. Sabah kahvaltısından sonra ormanda koşuyorum. 1-2 saat dinlendikten sonra annem ve babamla vakit geçiriyorum. Akşam da kuvvet idmanını gerçekleştiriyorum. Takımla beraber olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Futbolu çok özledim. İnşallah bir an önce bu zor günleri atlatırız” dedi.