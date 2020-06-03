Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Lige koronavirüs arası verilmeden önce son 10 maçında sekiz galibiyet iki de beraberlik alarak şampiyonluk yolunda önemli bir adam atan Galatasaray, kalan sekiz haftayı en az kayıpla atlatıp ipi göğüslemenin hesaplarını yapıyor. Oyuncularını lige en iyi şekilde hazırlamak için idman programlarını ayarlayan Fatih Terim, saha dışı faktörleri de göz ardı etmiyor. Tecrübeli Hoca ligin geri kalanının yaz sıcağında oynanacak olmasından dolayı Antalya’da yaklaşık bir haftalık kamp planlıyor. Futbolcuların hem fiziksel hem de mental olarak lige hazırlanması için ‘steril’ bir ortam isteyen Terim, yöneticilerden sadece takımın konaklayacağı, saha ve salon çalışmalarını yapabilecekleri bir otel bulmalarını istedi.



> Florya yetersiz

Kamp için Florya’nın fiziki şartlarının yetersiz oluşu, her oyuncunun tek odada kalma imkânının bulunmaması üzerine kampın Antalya’da yapılması fikri ağırlık kazandı. Tesis çalışanlarının eve gidip gelmesi, dışarıyla temasının olması da bu kararın alınmasında etkili oldu. Sarı-kırmızılı oyuncular son dönemde girdiği periyodik Covid-19 testine bu hafta içinde tekrar tabi tutulacak. Sıkıntılı bir sonuca rastlanmazsa ve belirlenen kriterlerde bir otel bulunması durumunda takım lig öncesi bir hafta kampa girecek. Sarı-kırmızılılar, bu durumda Rize deplasmanına direkt Antalya’dan gidecek. Oyuncularıyla da bir toplantı yapan Terim “Şampiyonluk için artık son viraja giriyoruz. Çok dikkatli olmalıyız” dedi.



Cimbom ara vermedi

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını dün Florya’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fatih Terim nezaretinde yaklaşık bir buçuk saatlik idman gerçekleştiren sarı-kırmızılılar taktik çalışması yaptı. Çift kale maçı kazanan Muslera’nın takımı galibiyet pozu verdi.