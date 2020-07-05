Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GALATASARAY 0-1 TRABZONSPOR

41'GOOOLL!!! Trabzonspor, Jose Sosa'nın golü ile maçta öne geçiyor.

41'Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Jose Sosa geçiyor.

40'Trabzonspor penaltı kazanıyor. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen hakem Cüneyt Çakır, Alexander Sörloth'un vuruşu sırasında Ryan Donk'un yaptığı müdahale nedeniyle penaltı noktasını gösteriyor.

35'Jose Sosa'nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Abdülkadir Ömür için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

32'Galatasaray 10 kişi kalıyor. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen hakem Cüneyt Çakır, Manuel Da Costa'nın faulünden sonra Sofiane Feghouli'nin ayağıyla rakibine yönelik yaptığı sert hareket nedeniyle Sofiane Feghouli'yi direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıyor.

30'Cüneyt Çakır pozisyonun kontrolü için VAR'a başvuruyor.

30'Trabzonspor ceza sahası yakınında yaşanan ikili mücadele sırasında Manuel Da Costa, Sofiane Feghouli'ye arkadan kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.Manuel Da Costa, bu kartla gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

27'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Filip Novak kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

26'Su molası sonrasında oyuna kaldığı yerden devam ediliyor.

25'Hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği su molası nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor.

23'Badou Ndiaye'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Caleb Ekuban'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Jean Michael Seri'ye çarpan top kornere gidiyor.

20'Younes Belhanda'nın rakiplerini ekarte ederek ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

19'Kazanılan serbest vuruşu kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Okan Koçuk topa hakim olmayı başarıyor.

18'Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Marcelo Saracchi, Abdülkadir Parmak'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Marcelo Saracchi, bu kartla gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

16'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Sofiane Feghouli kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

14'Trabzonspor bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

11'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Alexander Sörloth için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

11'Emre Akbaba'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Younes Belhanda istediği vuruşu yapamayınca Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

10'Hızlı gelişen atakta Sofiane Feghouli, Emre Akbaba ile yaptığı verkaç sonrasında tekrar topla buluşarak penaltı noktası yakınından vuruşunu yapıyor. Top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

7'Seken topu önünde bulan Caleb Ekuban'ın arka direkte müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta gidiyor.

7'Hızlı gelişen atakta Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Badou Ndiaye'nin vuruşunda top Ryan Donk'dan sekiyor.

5'Sofiane Feghouli'nin ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan auta gidiyor.

1'Hakem Cüneyt Çakır maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Galatasaray başlıyor.