Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolu adına dün önemli bir gündü. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva’da yaptığı toplantı sonrası önemli kararlar aldı. En önemlisi de kuşkusuz yabancı kuralıyla ilgili değişimdi. Üç sezonu içeren yeni karara göre yeni sezonda kulüpler en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek ve bunlardan 8’i sahada olacak. Ayrıca 21 kişilik müsabaka isim listesinde altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak.



> Altyapı zorunluluğu

Bir sonraki sezon ise kulüpler en fazla 12 yabancı alabilecek ve bunlardan birinin 1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olması gerek. Ve sahada aynı anda 7 yabancı olabilecek. 18 kişilik listede ise 5 yabancı bulundurulacak. Yine bu sezonda da on birde altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu zorunlu olacak. Üçüncü sezonda ise en fazla 10 yabancı alınabilecek. Aynı anda sahada 6 yabancı forma giyecek. Ve bu sezonda on birde altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 2002 ve sonrası doğmuş iki futbolcu bulundurulması şart.



SENELERE göre Türkiye'deki yabancı kontenjanı:

1951: 1

1966: 2

1989: 3

1998-99: 5

2000-01: 5+1

2001-02: 5+1+2

2005-06: 6

2007-08: 6+1, 6+2, 6+2+2

(3 defa)

2009: 6+2

2010: 6+2+2

2011-12: 6+2

2013:6+0+4

2014: 5+0+3, 5+3

2015: 14

2020-21: 8+6





Yeni sezon 11 Eylül’de başlıyor

TFF Yönetim Kurulunundünkü toplantısında alınan diğer kararlar şöyle:

∂ Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır.

∂ Trabzonspor-A. Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

∂ 2020-2021 sezonu 1. Transfer dönemi, 4 Ağustos 2020’de başlayıp 5 Ekim 2020’de sona erecek.

∂ TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Y. Samsunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor şampiyon ilan edilerek TFF 1. Lig'e, TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Bld., TFF 3. Lig 2. Grup lideri Kocaelispor, TFF 3. Lig 3. Grup lideri Karacabey Belediye şampiyon ilan edilerek TFF 2. Lig'e terfi etmişlerdir.

∂ TFF 2. Lig'de ikinci sıra ile beşinci sıra arasındakiler 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da Play-off maçları oynayacak.

∂ TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta K. Karabükspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tokatspor A.Ş. ve Manisaspor takımları matematiksel olarak küme düşmüşlerdir.

∂ Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e 11 grubun lideri terfi edecektir.