Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor camiası, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle yayınladığı mesajlarla FETÖ’yü lanetledi, hainlerin dört yıl önceki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıp, gazilerimize şükranlarını sundu. TFF Başkanı Nihat Özdemir “Bu ülke; Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını yok etmeyi hedefleyen hainleri asla unutmayacaktır” derken TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu “15 Temmuz 2016, hafızalarımıza milletimizin hainlere karşı demokrasi destanı yazdığı tarih olarak kazındı” ifadelerini kullandı.

> Şehit ve gazilere şükran

Spor kulüpleri de 15 Temmuz’u unutmadı. Başta Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe Trabzonspor kulüpleri olmak üzere bütün Süper Lig ve TFF 1. Lig ekipleri 15 Temmuz mesajları yayımladı. Mesajlarda, vatanın birliği için gözünü kırpmadan hayatını veren şehitlerimiz yâd edilirken, gazilerimize minnet borçlu olduğumuz hatırlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gün boyu çeşitli etkinliklere katılırken “Bir destandır 15 Temmuz” mesajını verdi.