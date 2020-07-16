Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray önümüzdeki sezonun yapılanmasına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu’ndan sonra Omar Elabdellaoui ile her konuda anlaşmaya vardı. Bu yıl lige iyi bir başlangıç yapamayan sarı-kırmızılılarda duruma en büyük etken olarak transferlerin takıma geç katılması olarak gösteriliyordu. Aynı hatayı tekrarlamak istemeyen Cimbom iç transferdeki hamlelerinin ardından ilk dış transfer hamlesini, Olimpiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli sağ bek ile yaptı. Sezon sonunda Şener ve Mariano ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar bu bölgede oluşacak boşluğu da Omar ile doldurmuş oldu.

> Linnes tavsiye etti

Gelecek yılın takımının şekillenmeye başladığı Galatasaray’da önümüzdeki sene sol bekte Sarrachi’yi, sağ tarafta Omar’ı düşünen Fatih Terim, iki tarafta da oynayabilen Linnes’i de joker olarak kullanmayı planlıyor. Bonservisi elinde olan Omar için kulübüne bir bedel vermeyecek olan Aslan, 28 yaşındaki oyuncuya ise yıllık vergiler dâhil 2 milyon 100 bin avro ödeyecek. Bu transferde Omar’ın millî takımdan arkadaşı Linnes’in de devreye girdiği ve sonuçlanmasına katkıda bulunduğu da öğrenildi. Olimpiakos forması ile bu sezon ligde 21 maça sahaya ilk on birde çıkan Elabdellaoui bir gol attı.

En iyisi sensin Abi!

Galatasaray’ın kaptanı Fernado Muslera eski takım arkadaşı Burak Yılmaz’ın doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. Uruguaylı file bekçisi sosyal medya hesabından “Doğum günün kutlu olsun Abi, her zaman en iyisi sensin. Gününün tadını çıkar” diye yazdı.

Gelenek sürüyor

Fatih Terim’in henüz 17 yaşında olmasına rağmen “Dokuz yıldır bu takımda oynuyor, en eskisi o” diyerek Ankaragücü maçında kaptanlık bandını teslim ettiği Emin Bayram, sarı-kırmızılı takımda bir geleneği sürdürdü. Emin, daha önce Arda Turan gibi top toplayıcılıktan A Takım’a ve kaptanlığa yükselen bir isim oldu.

HEDEF GÖZTEPE

Cimbom Avrupa aşkına

∂ Aslan, ligdeki sekiz maçlık galibiyet hasretini bu hafta oynayacağı Göztepe karşısında sonlandırmak istiyor. En azından Avrupa Ligi şansını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılıların dünkü çalışmasına sakatlıkları devam eden Lemina ve Falcao katılmadı.

TARSUS’A KİRALANMIŞTI

Ali Yavuz’a dört yıllık imza

∂ Galatasaray, sezon başında Tarsus İdman Yurdu’na kiralık olarak gönderdiği genç oyuncu Ali Yavuz Kol’a dört yıllık yeni sözleşme imzalattı. Teknik direktör Fatih Terim’in genç oyuncuyu önümüzdeki sezon A Takım’da değerlendirmek istediği öğrenildi.