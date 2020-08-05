Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, harcama limitlerini kendilerinin de hesaplayabildiklerini belirterek, "Federasyonun talimatlarına dayanarak yaptığımız hesaplamalarda harcama limitimiz eksi çıkıyordu. Ona rağmen zannedersem daha çok tepki toplamamak veya gülünç duruma düşmemek adına bize halen açıklamasını bilmediğimiz bir şekilde artı bir limit tahsis edildi. Ama yine gülünç bir miktar tahsis edildi. Bizim sistemle ilgili eleştirilerimiz, talimat uygulanmıyor ya da farklı uygulanıyor şeklinde değil." dedi.

Geçen yıl hesaplamada iki yöntem uygulandığını vurgulayan Pirşen, "İkisinin de ortalaması alındı. Üzerine belli bir miktar aşım payı bırakıldı yüzde 30, bu sene yüzde 15. Burada temel sorun şu, iki ayrı yöntemleri var. Bir tanesinde Futbol AŞ’nin solo hesaplarına bakılıyor, birisi de kulüplerin konsolide yani dernek dahil hesaplarına bakılıyor. Bizim kulübümüzün konsolideki borçlarını Futbol AŞ’nin hesaplarının da içine bir daha katıyorlar. Yani iki ayrı hesaplamada da bizim kredi yüklerimizin tamamını düşüyorlar, oranlı bir şekilde düşmüyorlar. Bu hesaplama metoduyla da bizim limitlerimiz hep eksi çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Talimatın değiştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Pirşen, "Talimat bize farklı uygulandı demiyoruz. Dolayısıyla burada bir çarpıtma var. UEFA'ya bu tip bir yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırma anlaşması, borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili anlaşmaların yapılması için tavsiyede bulunan, 'bunu yapalım' diyen zaten başta Fenerbahçe'dir. Ne Bankalar Birliğinin sunduğu yapılandırma projesi ne federasyonun önümüze koyduğu lisanslandırma projesi kabul edilebilir. Dolayısıyla fikir babası biziz ama bu canavarı biz oluşturamadık. Bu canavarı maalesef yanlış eller oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp Lisans Kurulunun bağımsız olduğunun kaydeden Pirşen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, doğrudur, bağımsız. Ama problem şu; Fenerbahçe'yi veya diğer kulüpleri de yüksek derecede borçlandıranlar bu bankalar. Sonra bu bankalar, Bankalar Birliği ile bize bu yeniden yapılandırma anlaşmasını önerdiler. Fenerbahçe özelinde söyleyebilirim; sonunda sundukları tek bir seçenek var; 'yeniden yapılandırmayı imzalayın o zaman.' Bu dayatma değil de nedir? Kulüp olarak bunu yapmak istiyoruz. Makul çerçevede kulübümüzün geleceğini ve gerçeklerini riske atmadan bunu yapmak istiyoruz."

Kendileri için tek sürprizin limitlerinin pozitif çıkması olduğunu anlatan Pirşen, "Normalde negatif çıkması gerekiyordu bu saçma uygulamayla. Evet, Tahkim Kuruluna başvuracağız. Ama tahkimle bitmeyecek bir işten bahsediyoruz. Bu işin rekabet hukuku boyutu var, bunu inceliyoruz. Bu işin yatırımcılar boyutu var. Fenerbahçe'nin çok sayıda, çok ciddi yatırım yapmış yatırımcılarını da ağır bir şekilde etkileyecek bir karar veriyorsunuz. Belki de bu kulübün Futbol AŞ'sinin, halka açık bir şirketinin ticari hayatını sürdüremeyecek hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bu, sadece TFF'nin gönlünce karar verebileceği bir şey değil. SPK tarafından denetlenen bir şirketiz. Buradaki aşırı kontrolsüz uygulamalar, kısıtlamalar yatırımcıyı da etkiliyor. Biz Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kapılarına kadar bu işi götürmeyi düşüneceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.