Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe beklendiği gibi teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut’u getirdi. Ali Koç başkanlığında geçen iki sezonda kâbustan kâbusa yuvarlanan sarı-lacivertli camia yeni bir hocayla, yeni ufuklara yelken açtı. Bulut ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı ve resmî imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor’da başlayan Bulut, geride kalan sezonda ise Aytemiz Alanyaspor’un başında görev yaptı ve çok başarılı bir performansa imza atarak takıma Türkiye Kupası’nda final oynatırken, tarihinde ilk defa Avrupa kupalarına katılmasını sağladı.



> Eşsiz zaferlere

Sosyal medyada taraftarlar Bulut’u mutlulukla karşılarken sarı-lacivertli kulübün resmî sitesinden yapılan açıklamada, “25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk defa giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor. Yuvana hoş geldin Erol Bulut. Yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam” ifadeleri kullanıldı.



"Limit yok”

Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından "Limit yok” paylaşımı yaptı.



ANLAŞMA 1 YILLIK

Sipahi geri döndü

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen millî oyuncu Kenan Sipahi'yi kadrosuna dâhil etti. Fenerbahçe'de 2013-2014, 2014-2015 sezonlarında da forma giyen Sipahi, P. Karşıyaka ve Beşiktaş'ta da oynamıştı.



200 BİN AVROYA F.BAHÇE’DE KALDI

Fedakâr Tolga

∂ Sarı-lacivertlilerde beklenen gelişme... Emre Bölözoğlu idaresinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci’de soru işareti kalmadı, tecrübeli isim kaldı... 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 200 bin avroya ‘evet’ dedi. Orta sahada ve kanatta görev alan Tolga Ciğerci bonuslarla birlikte en fazla senelik 300 bin avro alacak. Tolga’nın bu jesti takdir gördü.

YILLAR SONRA YUVADA

Bulut 25 yıl önce futbolcu olarak formasını terlettiği sarı-lacivertli kulübe bu defa teknik direktör olarak geri geldi.