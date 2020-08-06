Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, sezon boyu ismi Fenerbahçe ile anılan başarılı oyuncuyu renklerine bağladı. Sözleşmenin ise 4 yıllık olacağı öğrenildi. Transfer, Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından paylaşılan video ile duyuruldu. Videoda Mert Hakan’ın Sivasspor formasıyla attığı goller ve taraftarı simgeleyen 12 numaralı yeni sezon forması giydiği görüntüler yer aldı. Mert Hakan Yandaş, yayınlanan videoda yaptığı açıklamada da "Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçeliyiz" ifadelerine yer verdi.