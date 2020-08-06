Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Filip Novak, bordo-mavili kulübe veda etti. Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'yle anlaştığı öğrenillmişti.

Filip Novak veda açıklamasında, "Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar senin için savaştığımı biliyorsun. Ancak, hayat mücadelelerden ibaret ve yeni bir macerayı kabul etmeye karar verdim. Umarım beni anlarsınız. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak'a çubuklu formamıza 'hoş geldin' diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.