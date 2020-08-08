Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Fulham, Premier Lig’e yükselmesinin ardından Galatasaray’da sezonu kiralık olarak geçiren Jean Michael Seri’yi takımda tutma kararı almıştı. Ancak Ada ekibi 29 yaşındaki oyuncusundan hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Süper Lig’in sona ermesinin ardından ülkesine dönmeyen ve tatilini Türkiye’de yapan Seri, menajerine sarı-kırmızılılarda kalmak istediğini söyledi ve bu konuyu Fulham’a iletmesini istedi. Oysa siyah-beyazlılar, Aslan’a kiralık verdiği orta saha oyuncusunu yeni sezonun kadrosunda düşünüyordu. Bu gelişmeler yaşanırken Fulham’ın eski öğrencisi Ryan Babel’i tekrar takibe alması ise bütün hesapları değiştirdi.

> Yıllık ücrete dikkat!

Seri’nin en azından bir sezon daha sarı-kırmızılılarda kalma isteği ve Fulham’ın da Galatasaray’ın gönderilecekler listesine yazdığı Ryan Babel’i tekrar kadrosuna katma talebi kulüpleri bu anlamda yakınlaştırdı. Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki Hollandalı yıldızı bonservisi ile Fulham’a önerecek, karşılığında ise Seri’yi bir sezon daha kiralama ücreti ödemeden kadrosunda tutacak. Tabii ki bu konuda kulüpler kadar futbolcuların görüşleri de önemli. Hem Seri hem de Babel açısından bu takasta problem yok gibi. Ancak Hollandalı futbolcunun G.Saray’dan aldığı 2,5 milyon avroluk garanti ücreti biraz sıkıntı oluşturabilir.

