Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dünkü Kulüpler Birliği toplantısı sonrası bomba açıklamalar yaptı. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in önceki gün Mert Hakan'la ilgili sözlerine cevap veren Koç, "Mert Hakan bize kasım ayı gibi önerildi. Şampiyonluk yarışındaydık ve bir rakip de Sivas'tı. O zaman mümkün değildi. Biz yarıştan kopunca Emre (Belözoğlu) onunla görüşmek istedi. Ben de görüş dedim. Sonra bize verdiği sözü tuttu. G.Saray, Sivas'la oynadığı maç öncesi Mert'le anlaşma yapmış, enteresan. Muriç'ten sonra Mert Hakan'ı da kaçırınca (Mustafa Cengiz) agresifleşti. Benim için onun sağlığı önemli. Sağlığının düzelmesine şampiyon olmuş gibi sevinirim" sözlerini kullandı.

> Sosa gelirse bakarız!

Koç'un sözlerinden TFF ve Başkan Nihat Özdemir de hissedar oldu. "Özdemir, içeriden haber sızdırıyor. Çıkmış 'Ben başkan olsam, Fenerbahçe için yapılandırmaya imza atardım' diyor. Sen neye imza atıyorsun? Daha 2011 şampiyonunu söyleyemiyorsun" vurgusu yapan Koç, "Harcama limitinde yapısal problemler var. Hesaplama sistemi borca göre düzenlenmiş. Bu düzeltilecek. Fenerbahçe'ye yapılan muamele, hiçbir şekilde gerçekçi değil, uygulanabilir değil" derken Jose Sosa için de, "Bana gelen bir bilgi yok, gelirse bakarız. Cephanemiz sınırlı, iyi kullanmak zorundayız" şeklinde konuştu.

KOÇ'TAN AĞAOĞLU'NA TEŞEKKÜR

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'la birlikte açıklama veren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz Novak'a 1 milyon 200 bin avro teklif ettik. Kabul etmedi. Paranız yoksa niye alıyorsunuz sözleri bana ait değil" derken, Koç da bordo-mavili başkana kendisini arayıp yanlışı düzelttiği için teşekkür etti.