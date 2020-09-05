Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Orta sahaya iki takviye yapmak isteyen Galatasaray, Fulham’ın Lemina’yı kadrosuna dâhil etmesiyle beraber gözden düşen Stefan Johansen’i kiralamak için teklifte bulunmuştu. Sarı-kırmızılılar Fulham’dan Norveçli oyuncu için cevap beklerken ikinci adayını da yine İngiltere’den belirledi. Manchester City ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Aleix Garcia, Aslan’ın radarına girdi. Teknik ekibin yeni sezonda kadroda görmek istediği 23 yaşındaki oyuncu, merkez orta saha ve ön liberoda görev yapabiliyor. İspanyol oyuncu geçtiğimiz sezonu Belçika ekiplerinden Mouscron’da kiralık olarak geçirmişti.

> Üç yıllık teklif

Galatasaray teknik heyetinin de olumlu rapor vermesiyle beraber serbest durumdaki oyuncu için ilk girişimlere başlanma kararı aldı. Oyuncuya Avrupa’dan da başka teklifler olduğu öğrenilirken, sarı-kırmızılılar Aleix için üç yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor. Scout ekipleri de takip mercek altına alıp olumlu rapor verdikleri İspanyol oyuncu önerilecek ücreti kabul ederse ve Johansen için de Fulham’dan onay çıkarsa Galatasaray, yeni sezonda orta sahasını Premier Lig’den kurmuş olacak. Cimbom, kadroda düşünmediği Belhanda ve Babel için ise teklif bekliyor. İki oyuncu kapıyı çalan ilk takıma gönderilecek.

19’un da City’ye

Villarreal altyapısında yetişen Aleix Garcia, 2016 yılında daha 19 yaşındayken Manchester City’e transfer oldu. Mavilerin büyük umutlar beslediği İspanyol oyuncu Girona ve Mouscron takımlarında kendini geliştirmesi için kiraya verildi. Ancak Belçika Ligi’nde geçen sezon 23 maçta 5 gol ve 3 asistlik performansına rağmen yeterli görülmeyince sözleşmesi uzatılmadı ve boşta kaldı.

OYUNCULARA İZİN

Lig sert geçecek

∂ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün yapılan idmanın ardından lig öncesi oyuncalarına iki günlük izin verdi. Hatayspor maçındaki performanslarından memnun

olmadığını söyleyen Terim “Lig sert geçecek daha iyi konsantrasyon istiyorum” dedi.

YÖNETİMDEN HAMLE

Kombineler seneye

∂ TFF’nin ilk üç maç sonrasında maçların seyircili oynanacağını açıklamasının ardından Galatasaray yönetimi kombine satışlarına başlamıştı. Ancak sonradan ilk yarıda maçların seyircisiz oynanmasına karar verilince yönetim, taraftarlara, kombinelerin önümüzdeki sezonun ilk yarısına kadar geçerli olacağını duyurdu.

HANEDAR’IN YARDIMCISI

Balta yönetici oldu

∂ Hakan Balta’nın, bu sezon Fatih Terim’in yardımcılarından biri olması bekleniyordu. Ancak sarı-kırmızılıların eski kaptanı Terim’in talebi sonrası idari heyette görevlendirildi. Almanca ve İngilizce bilen Balta, futbol direktörü Şükrü Hanedar ile beraber çalışacak.