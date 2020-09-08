Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Tecrübeli çalıştırıcı transfer konusunda biraz daha sabretmeleri gerektiğini söyledi. Sezon bittiğinde 8-10 transferin gerektiğini söylediğini hatırlatan Yalçın “Bu sözümün arkasındayım. Takıma katılacak oyuncuların dördü camiayı havaya sokacak, taraftarları heyecanlandıracak isimler olmalı. Şu anda transferde rakiplerimize göre gerideyiz, umarım arayı kapatırız” dedi. Bütçe kısıtlamasının kendilerini zorladığını ifade eden 57 yaşındaki teknik adam, “30 milyon avro civarında bütçemiz var. Yaşadığımız zorluk burada” dedi.

Burası PAF değil

Genç oyuncu oynatmadığı yönündeki eleştirilere karşı çıkan Sergen Yalçın “Altyapımızdan dört beş oyuncu zaten vardı, Hasic döndü, Atakan’ı aldık. Geçen sene 19 yaşında iki oyuncuyu haftalarca oynattım. Çok fazla genç oyuncumuz var ve zaman zaman kullanıyoruz. Ama burası PAF takımı değil, Beşiktaş her zaman hedefe oynar. Geçmişteki teknik adamlar altyapıdan ne kadar oyuncu kullanmış, bir de benim oynattıklarıma bakın. Eleştirilere hayret ediyorum” diye konuştu. Yönetimle arasında bir problem olmadığını da vurgulayan Yalçın “Basında çıkıyor, ‘Hoca, Başkan’a mesaj gönderdi’ diye. Yahu ben her gün Başkan’la beraber oturuyorum neden sağdan soldan mesaj göndereyim” ifadelerini kullandı.

PORTEKİZLİ YILDIZA DA ONAY YOK

Artık Q7’nin dönemi bitti!

Quaresma’nın transferini düşünmediğini belirten Sergen Yalçın “Quaresma ihtimali yok. Yaş sınırını aşağı düşürmeye çalışıyoruz. Quaresma iyi hizmetler verdi, iyi oyunlar oynadı. Ben de iyi hizmetler verdim. Bir gün gelir futbol oyuncuyu terk eder. Quaresma çok yetenekli bir oyuncu ama artık onun dönemi bitti” dedi. Öte yandan Gökhan Töre ile ilgilendiklerini belirten Yalçın “Takımıyla problemini çözebilirse kapımız Gökhan Töre’ye açık” yorumunda bulundu. Joseph de Souza transferiyle ilgili de konuşan Sergen Hoca “Sıcak baktığım bir oyuncu. Şartlar uygun olursa değerlendirebiliriz” dedi.

Keşke dördüncü bitirseydik

Ligi üçüncü bitirdikleri için sezonu çok erken açmak zorunda kalmalarından yakınan Sergen Yalçın “Keşke dördüncü bitirseydik. Direkt olarak Avrupa Ligi’ne katılırdık. Şimdi sezona hazırlanamadan bir sürü ön eleme maçı oynuyoruz” dedi.

BU TRANSFER ÇOK ÖNEMLİ

Santrfor tartışılmamalı

Mutlaka golcü transferi yapacaklarını söyleyen Sergen Hoca “Alacağımız santrfor kimsenin tartışmayacağı bir isim olmalı. Aldığımızda ‘Niye gol atmıyor, niye pres yapmıyor” şeklinde konuşmamalıyız. Santrfor bizim için çok önemli bir bölge. Bu transferde hata yapamayız” dedi.

BİR TEK ONU ARIYOR

Elneny gitmeseydi

Gidenler arasında sadece Elneny’nin ayrılmasını istemediğini aktaran Yalçın “Ekstra özellikleri olan bir oyuncuydu ama yıllık ücreti çok yüksekti. Arsenal’den bir oyuncuyu tekrar getirmek kolay iş değil. Gidenlerin hepsi belli bütçelerin üzerinde oyunculardı. Onların gitmesi de kulübe katkı sağladı” diye konuştu

“RİSKLİ BİR OYUNCU”

Balotelli’yi ben istemedim

Mario Balotelli transferine kendisine onay vermediğini söyleyen Sergen Yalçın, “Benim için soru işaretleri olan riskli bir oyuncu. Yüksek maliyetli bir oyuncuyu alıp riske girmek istemem. Yönetime ‘Siz sorumluluk alabilirseniz alınabilir’ dedim. Geçen sezon 12 maç ceza alan bir oyuncuyu almak çok büyük risk olurdu” dedi.