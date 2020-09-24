Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Kara Kartal forvet için geri sayımda... Kalinic’in yolunu gözlemleyen ancak futbolcunun A. Madrid ile bonservis problemini çözememesinin ardından Vincent Aboubakar’a yönelen Beşiktaş yönetimi, hedefine ulaşmak üzere. Porto’da kadro dışı bırakılan ve bonservis problemini kendisi çözen Kamerunlu forvet oyuncusu dün gece İstanbul’a geldi.

Performansa bağlı...

İstanbul’da detaylı bir taramadan geçecek golcü oyuncunun sonuçları temiz çıkarsa performansa dayalı bir mukavele yapılacak. Aboubakar için kulübü Porto’ya herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Şenol Güneş döneminde kiralık olarak siyah-beyazlı takımın formasını giyen Vincent Aboubakar, bir sezonda 38 maçta süre almış ve rakip fileleri 19 kez havalandırarak iyi bir performansa imzasını atmıştı.

MURAT ŞAHİN: Çok kolay olmayacak

Sergen Yalçın’ın yerine Beşiktaş’ın başında olacak yardımcı antrenör Murat Şahin, Rio Ave maçı için “Rakibin son dört maçını izledik. Saygı duyulması gereken ekip, farkındayız. Çok kolay olmayacak. Seyircimizden yoksun olsak da içeride oynamanın az da olsa avantajı var. Turu geçmek istiyoruz” dedi. Mensah da “Portekiz'den tanıdığım bir rakip. Hücuma hızlı çıkıyorlar” diye konuştu.