Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Ligin transfer şampiyonu Fenerbahçe, Astan Villa'nın Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'yı da renklerine bağladı. Hatayspor ile oynanan lig maçında golcü eksikliğini yakından hisseden sarı-lacivertliler, Lazio'ya gönderilen Vedat Muriç'in yerini Samatta ile doldurdu. Futbola, doğduğu Dürüsselam'da African Lyon takımında başlayan Samatta, 2016 yılında ise 800 bin avro karşılığında Genk'e transfer oldu. Belçika ekibinde yıldızını parlatan golcü futbolcu dört yılda toplam 76 gole imza atınca geçen sezonun devre arasında 10,5 milyon avro bedelle Aston Villa'nın yolunu tuttu.

Süratli ve teknik

Premier Lig'de forma giyen ilk Tanzanyalı olarak tarihe geçen Samatta, Aston Villa'da forma giydiği yarım sezonda bir türlü kendisinden beklenen 'kurtarıcı' rolünü üstlenemedi. Samatta, Ada ekibinde 16 maçta biri lig, biri de kupada olmak üzere 2 gol atabildi. Tanzanya Millî Takımı'nın da kaptanlığını yapan 27 yaşındaki oyuncu F.Bahçe'de kendisini yeniden ispatlamak istiyor. Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiraladığı Samatta'nın derbide kadroda olması bekleniyor. Hızı ve tekniğiyle öne çıkan Afrikalı oyuncu Erol Bulut'un gol yollarında en büyük kozu olacak.

Nazım Sangare idmanda

Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Nazım Sangare de ilk çalışmasına çıktı. Nazım'ın yeni takım arkadaşlarıyla çabuk uyum sağladığı belirtilirken teknik direktör Erol Bulut, taktik ağırlıklı idman yaptırdı.

OLIMPIAKOS YAN ÇİZDİ

Rodrigues çıkmazı

∂ Fenerbahçe, bir yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Rodrigues'le yolları ayırmayı planlıyor. Ancak oyuncuya talip olan Olimpiakos, Rodrigues'in 2,4 milyon avroluk ücretini karşılaşamayacağını bildirip geri adım atınca transfer yattı.

FORMA İÇİN SAVAŞACAK

Serdar kalmak istiyor

∂ Fenerbahçe'nin yenilenen savunma hattında kendine yer bulmakta zorlanan Serdar Aziz, takımdan ayrılmaya niyeti olmadığını söyledi. İki yıllık daha kontratı olan tecrübeli oyuncu takımda kalıp forma savaşı vermek istiyor.

Kartal'ı bitiren adam

Mbwana Samatta, iki yıl önce Dolmabahçe'de oynanan ve Genk'in Beşiktaş'ı 4-2 yendiği karşılaşmada 2 gole imza atarken 1 de asist yapmıştı. Golcü oyuncu 2015 yılında Afrika Şampiyonlar Ligi'nde, 2018-19 sezonunda da Genk ile Belçika'da gol krallığı yaşadı.