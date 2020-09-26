Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Seyircinin ne kadar önemli bir faktör olduğunu pandemi sürecindeki seyircisiz maçlar sebebiyle bir kez daha gördüklerini belirten tecrübeli teknik adam “1-2 maç dışında tempolu, keyif veren bir karşılaşma görmedim” dedi. Şenol Güneş en hazır takım da Galatasaray, “Çok dinamik bir ekip” diye konuştu.

Çözüm için varım

Türk futbolunda mevcut düzenin üretime dönük olmadığını da belirten Güneş “Şikayetçi olmak için gelmedim, çözüm üretmek için geldim. Ben Türk oyuncuların oynamasından yanayım. Yabancı oyuncu kuralında herkes kendi çıkarına göre hareket ediyor ve açıklamalarda bulunuyor. Sonrasında benim de buna alet olmam isteniyor. Ben alet olmam. Benim fikrim var. Ben TFF'ye fikirlerimi söylerim” ifadesini kullandı.

Eleştiriye açığım

Güneş “Biz Avrupa'da dünyada değer gören bir ülkeyiz. Avrupa Şampiyonası'nda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Millî takım benim değil, hepimizin. Eleştiriye kabul ama hakareti hiçbir şekilde kabul etmiyorum” dedi.