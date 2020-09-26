Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 3. haftasındaki Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

5. dakikada Atakaş Hatayspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Diouf'un şutuna Kasımpaşa savunması ayak koyunca, pozisyon kornerle sonuçlandı.

17. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Selim Ilgaz, ön direkte topa kafayla vurdu. Savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

25. dakikada ceza sahasında topu alan Yusuf Abidoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

37. dakikada orta sahada topu kapan Varga, ceza sahasına kadar girip kaleciyle karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Selim Ilgaz çalımlarla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ramazan iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

57. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Orta sahadan Gökhan Karadeniz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diouf'un sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

80. dakikada sol kanatta Ahmet Oğuz'dan topu alan Boupendza'nın altıpas üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

84. dakikada Carius'un ceza sahası dışından sert şutunda, kalece Munir son anda topu kornere çeldi.

Maçın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve Atakaş Hatayspor karşılaşmayı 1-0 kazandı.