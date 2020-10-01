Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Senegalli golcü Papiss Cisse’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Dün İstanbul'a gelen Papiss Cisse, "Erol Bulut ile yeniden çalışacağım için heyecanlıyım. Geçen sezon krallığa çok yaklaştım ancak olmadı. Şimdi bu sezona odaklıyım" ifadelerini kullanmıştı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI

Cisse'nin sezon başında Fenerbahçe'en 1.5 milyon Euro olan maaş beklentisini, 900 bin Euro seviyelerine çektiği ve 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza attığı iddia edildi.

Ayrıca tecrübeli golcünün menajerlik ücretleri dahil toplam maliyetinin yıllık 1 milyon Euro olduğu öğrenildi