Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan; Tarkan, Hodzic; tirpan, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Alan Lima Carius, Jeanvier, Hadadi, Aytaç Kara, Hadergjonaj

Galatasaray: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Luyindama, Omar, Etebo, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Diagne

16'Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Fatih Öztürk topa hakim olmayı başarıyor.

13'Taylan Antalyalı'nın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Mbaye Diagne'nin, sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Ramazan Köse topa hakim olmayı başarıyor.

9'Yusuf Erdoğan'ın sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Fatih Öztürk topu çelmeyi başarıyor.

8'Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle Galatasaray, orta sahayı hızlı geçerek rakip kalede etkili olmaya çalışıyor.

4'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Arda Turan için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

1'Ceza alanında topla buluşan Arda Turan'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından auta çıkıyor.

1'Hakem Cüneyt Çakır maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Galatasaray başlıyor.