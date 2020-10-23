Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bir yandan futbol takımının aldığı kötü sonuçlar bir yandan da yönetimin oyuncuları hedef gösteren açıklamaları Galatasaray'da huzuru kaçırdı. Teknik direktör Fatih Terim, açıklamaların ardı arkası kesilmeyince âdeta işi gücü bırakıp oyuncularını motive etme çabası içerisine girdi. Başkan Mustafa Cengiz'in daha önce maaşında indirme gitmeyen Belhanda ve Feghouli'yi isim vermeden de olsa deşifre etmesi, Falcao'nun performansı hakkında söyledikleri, alınan kötü sonuçlarla ile birleşince Florya'ya keyifsizlik çöktü.

Mecburi değişlikler

Takımını tekrar yarışa sokmak ve kötü gidişatı Erzurum deplasmanında alınacak galibiyetle sonlandırmak isteyen Terim, oyuncularıyla antrenman sırasında ve sonrasında tek tek konuşarak motive etmeye çalışıyor. Alanyar karşısında gördüğü kırmızı kartla mağlubiyeti hazırlayan Etebo'nun yokluğu ise takımda taşları yerinden oynatacak. Son maçta sağ kanada çektiği Emre Kılınç'ı ve yedek oturttuğu Belhanda'yı tekrar orta sahaya sürmeye hazırlanan Terim takıma yeni katılan Kerem Aktürkoğlu'nu da sağ çizgide oynatacak.

YİNE İDMANDA YOK

Feghouli tavır mı yapıyor?

Galatasaray, Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Önceki gün sırt ağrıları yüzünden çalışmayı yarıda bırakan Feghouli dünkü idmana katılmadı. Cezayirlinin, Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları karşısında tavır aldığı iddia edildi.