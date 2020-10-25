Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ciddi şekilde sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Virgil Van Dijk yerine stoper transferi yapmak isteyen Liverpool'da bir numaralı aday Ozan Kabak.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; Liverpool, Jürgen Klopp'un çok beğendiği Ozan Kabak için Schalke'ye 22 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Schalke'nin Ozan için 30 milyon euro istediği ancak görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Klopp, geçtiğimiz günlerde Van Dijk'ın durumu hakkında ''Çok uzun süre ondan yararlanamayacağız, bu kesin'' sözlerini kullanmıştı.