Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, saat 14.30'da Türk Telekom Stadı'na Fatih Terim'i davet etti ve ikili arasındaki kritik görüşme sürüyor. Terim'in ifadelerinin ardından başkan Mustafa Cengiz, tecrübeli teknik adamla yaşanan krizi sona erdirmek istiyor.

Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak "Yönetim ile hocamız arasında bir gerginlik yok. Erzurumspor'dan dönerken Fatih Hocam ile beraber oturduk, takımdaki sorunları konuştuk. Pazar günkü antrenmanın ardından hocamız ile oturduk, çay içtik ve konuştuk" demişti.