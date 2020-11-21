Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BeIN SPORTS HD1’den Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde! Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'a konuk oluyor.

Beşiktaş - Başakşehir 11'ler

Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk’ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...