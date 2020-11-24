Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor'da Muğdat Çelik, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında yaptırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kart için sosyal medyada eleştiri almasına cevap verdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Muğdat, "Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Aynı şey yani. Bu şeyler Fenerbahçe ile bir münakaşa yaşadığımız için çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Pozisyonu anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu? Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Arkadaşlarım tabii ki bana destek oldu." dedi.

"JAILSON'U KOVALADIĞIMIZ İÇİN BUNLAR OLUYOR"

Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe derbisinde yaşananlar nedeniyle kendisi için algı yapıldığını söyleyen Muğdat, "Fenerbahçe derbisinde "Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişti, Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Samet Hoca da 'Olur böyle şeyler' dedi." diye konuştu.