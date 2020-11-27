Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi dünya basınında geniş yer buldu. Ölüm haberini ilk veren gazete Clarin, "Maradona'nın bir eşi olmayacak" ifadelerini kullanırken La Nacion gazetesi ise, "Teşekkürler şampiyon" ifadelerine yer verdi. İtalyan spor gazetesi Corriera Dello Sport ise Maradona'nın unutulmayacağını aktardı. Fransa'nın dünyaca ünlü spor gazetesi L'Équipe, Maradona'nın anısına Arjantin bayrağının renkleri olan mavi-beyaz kapakla çıktı.

En büyük futbolcu!

İspanya'da ise Marca gazetesi acı haberi unutulmaz futbolcunun sözleriyle duyurdu. Maradona'nın, "Bir daha doğsam, yine futbolcu olmak isterim. Yine Maradona olmak isterim. Ben insanlara keyif veren bir futbolcuyum. Bu bana fazlasıyla yeter" sözlerine yer veren gazete kapağında siyah bir ton kullandı. İngiliz gazetelerinden The Guardian Maradona'nın 1986 Dünya Kupası’ndaki performansını öne çıkarırken "O bir millî kahraman" ifadelerini kullandı.

Locası ışık saçtı

Arjantin'in Boca Juniors Kulübü önceki gün Maradona'nın ölümünün ardından unutulmaz ismin La Bombonera'daki locasını sabaha dek açık tuttu. Maradona'nın locası dışında karanlıklara bürünen La Bombonera unutulmaz bir görüntüye sahne oldu.